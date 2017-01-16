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MİLKAR-5A5 sistemi kirpilere entegre edildi

ASELSAN tarafından el yapımı patlayıcılara karşı geliştirilen MİLKAR-5A5 Sistemi, TSK envanterinde yer aldı.

16.01.2017 - 14:16
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ASELSAN tarafından üretilen Aktif/Pasif Konvoy Koruma Sistemleri (MİLKAR-5A5) Kirpi Mayına Karşı Kısmi Korumalı Zırhlı Araçlara entegre edildi.

MAYINLARA KARŞI YENİ ÖNLEM

ASELSAN Dergisi’nin Aralık sayısında yer alan habere göre, Aktif karıştırma yeteneğinin yanı sıra Reaktif karış­tırma algoritması sayesinde tehdit sinyallerini alıcı birim ile tespit ederek sistem çıkış gücünün büyük kısmını doğrudan bu frekans(lar)a yönlendirerek çok daha yüksek etkinlik mesafelerine ulaşabilen sistem, TSK envanterinde yer alan diğer tüm karıştırma sistemlerinden üstün özelliklere sahip.

MİLKAR-5A5 sistemi kirpilere entegre edildi

DÜNYA ÇAPINDA SAYILI SİSTEMLERDEN BİRİ

MİLKAR-5A5 Aktif/Pasif Konvoy Koruma Sistemi, TSK envanterindeki ilk ve tek Reaktif Karıştırma/Köreltme Sistemi olmakla birlikte, dünya çapında da sayılı sistemlerden biri olma özelliği taşımaktadır.

MİLKAR-5A5 sistemi kirpilere entegre edildi

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