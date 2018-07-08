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Millet İttifakı'nda tartışma büyüyor

İyi Partili Ümit Özdağ'ın "CHP olmasaydı daha çok oy alırdık" sözlerine CHP'li Özgür Özel "Biz olmasaydık baraj altında kalırdınız" diye karşılık verdi.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 16:35..
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Seçimlerden önce CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu Millet İttifakı seçimlerden sonra dağılmasının ardından partiler arasındaki tartışma da her geçen gün büyüyor.

"CHP BİZE OY KAYBETTİRDİ"

Önceki gün İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ seçimlerle ilgili; "Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Bunun nedenleri var. Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi." açıklamasında bulunmuştu.

"BİZ OLMASAYDIK İYİ PARTİ BARAJ ALTINDA KALIRDI"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise bugün TBMM'de yaptığı açıklamada Özdağ'ın sözlerine karşılık; "YSK'nın ilan ettiği resmi sonuçlara göre İyi Parti mevcut olan barajın altında görülüyor. Biz olmasaydık barajın altında kalacaklardı." dedi.

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