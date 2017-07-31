Milletvekilleri için yeni bina inşaatına başlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) genel kurulun 1 Ekim’e kadar çalışmalarına ara verme kararıyla yasama çalışmaları sona ererken, yeni bina inşaatında işbaşı yapıldı.

600 VEKİLE ÇIKINCA YENİ BİNA KESİNLEŞTİ

16 Nisan 2017’de yapılan ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de içeren Anayasa değişikliği referandumunun kabulü çerçevesinde milletvekili sayısının 600’e çıkarılması nedeniyle yeni bina inşaatı kesinleşti.

İLK SEÇİME KADAR YETİŞTİRİLMESİ BEKLENİYOR

Halen 472 milletvekili odası bulunan mevcut halkla ilişkiler binasının kullanılması durumunda 128 milletvekili açıkta kalacağı için ilk seçime kadar milletvekili odalarının yer alacağı bu binanın yetiştirilmesi bekleniyor.

ANITA YER ARANIYOR

Yeni bina yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak. Ancak, Meclis’te bina dışında önemli bir çalışma daha yürütülüyor. 15 Temmuz anıtı için sipariş verilen TBMM’de bürokratlar, 42 metre yüksekliğinde ve 15 metre enindeki anıta, TBMM Kampusu içinde yer arıyor.

ATATÜRK ANITI ÖNÜNE SICAK BAKILMIYOR

Habertürk gazetesinin haberine göre; anıtın, Meclis’in ön tarafına, resmi törenlerin yapıldığı, cenazelerin kaldırıldığı Atatürk Anıtı’nın önüne yapılması ilk seçenek. Ancak, anıtın büyüklüğü nedeniyle hem Atatürk Anıtı’nı gölgede bırakacak olması hem de Meclis’in resmi yazışmalarında da kullandığı amblemini oluşturan siluet bozulacağı için bu seçeneğe sıcak bakılmıyor.

KABATEPE DE TARTIŞILAN YERLER ARASINDA

İkinci seçenek ise daha önce Bülent Arınç’ın başkanlığı döneminde bir meşale diktiği Kabatepe. Burası yüksek olduğu için 42 metre yüksekliğindeki anıt Ankara’nın farklı yerlerinden de görülebilecek.

OTOPARKA DİKİLEBİLİR

Ancak, burasının da hem kampusun içinde bulunması hem de burada dev bir meşaleden oluşan anıt olması dolayısıyla üçüncü seçenek üzerinde duruluyor.

Bu da Meclis’in Dikmen kapısı girişinde Genelkurmay ve İçişleri Bakanlığı’na bakan ve halen otopark olarak kullanılan köşe.

Hem Meclis dışından anıtın rahatlıkla görülmesi hem de TBMM Kampusu içine girmeye gerek kalmadan, güvenlik riski oluşturmadan vatandaşların ziyaretine açılabilecek olması nedeniyle bu seçeneğin öne çıkabileceği belirtiliyor.

Meclis kaynakları anıtta yer alacak motiflerin ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermiyor ancak anıtın 15 Temmuz gecesi saldırıların hedefi olan Meclis’te tarihi geceyi ve Meclis’in direnişini anlatacak tarzda olacağı ifade ediliyor.

15 TEMMUZ ANITININ KONULABİLECEĞİ ALTERNATİF YERLER

Ön cephe bahçesi: Bu cephede anıt için uygun bir bahçe alanı bulunuyor.

Kabatepe: Üzerinde daha önce Milli Egemenlik Meşalesi bulunuyordu. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç döneminde dikilen meşale sonradan kaldırıldı.

Genelkurmay kavşağına bakan otopark: Burada halen araç park alanı bulunuyor.