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Milli atletlerimiz Polonya'da demokrasi nöbeti tuttu

Polonya'daki U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadelesi veren Atletizm Milli Takımımız dün gece tüm şehitlerimiz için nöbetteydi.

15.07.2017 - 09:52
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15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası için Polonya'da bulunan milli takım kafilesi, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, başkanvekili Hasan Çavuşoğlu, milli takım antrenörleri ve sporcular, tüm şehitler ve gaziler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudular ve nöbet tuttular.

Başkan Çintimar, şu şekilde konuştu: ''Bu gece hainlere karşı kazanılmış en büyük zaferlerden biridir. Kenya'da Mizgin Ay'ın, burada da Yasemin ve Büşra Nur'un kazandıkları madalyaları kendi ifadeleriyle tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize adfediyoruz. İnşallah buradan döndüğümüzde de bu şampiyon olan sporcularımızın formalarını imzalı olarak tüm şehit ailelerine takdim edeceğiz."

Milli atletlerimiz Polonya'da demokrasi nöbeti tuttu

Atletizm Federasyonu Başkanvekili ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise "15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlarımıza ve tüm şehitlerimize allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Tüm şehit ailelerine sabır diliyorum. Allah'ım 15 Temmuz gecesini bir daha ülkemize yaşatmasın diyorum. Rabbim tüm ülkemizi hain düşmanlardan korusun.'' dedi.

Milli atletlerimiz Polonya'da demokrasi nöbeti tuttu

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