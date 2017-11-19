taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8776
EURO
4,5712
ALTIN
161,32
PETR
62,7100

Milli Eğitim Bakanı: Beni 40 dakika dinler misiniz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uzun olan ders sürelerinin öğrencinin dikkatini dağıttığını belirterek kısaltılması gerektiğini savundu.

19.11.2017 - 10:15
  1. Haberler
  2. Eğitim
Milli Eğitim Bakanı: Beni 40 dakika dinler misiniz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valiliği'nin öğrencileri kitap okumaya özendirmek amacıyla başlattığı ’Annem varsa, bende varım’ projesinin Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı: Beni 40 dakika dinler misiniz

Milli Eğitim Bakanı: Ders sürelerini kısaltmalıyız VİDEO

"ETKİN ÖĞRETİM İÇİN DERS SÜRELERİNİ KISALTMALIYIZ"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı konuşmada ders saatlerinin kısaltılması gerektiğini belirterek, "Beni 40 dakika dinler misiniz? O zaman ben de diyorum ki, 40 dakika bir ders süresiydi, ama şimdi bilim çağında, teknoloji çağında artık öğrenme süreleri kısaldı. 40 dakikada öğrenciler dikkatlerini bir noktaya odaklayamıyor. Bu ders süresini biraz kısaltmak lazım. Daha etkin öğretim için ders sürelerini kısaltmalıyız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı: Beni 40 dakika dinler misiniz

İlginizi Çekebilir
Moody's'ten Türkiye yıllık kredi analizi raporu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi profilinin siyasi risklere karşı koruduğunu bildirdi.
Kişisel gelişim kurslarından 6 milyon kişi yararlandı
2017'de halk eğitim merkezlerinde açılan, çoğu kişisel gelişime yönelik 287 bin 147 kurstan, 6 milyon kişi yararlandı.
MEB'den öğretmen adaylarına uyarı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ataması başvuruları için herhangi bir ücretin alınmadığını duyurdu.
ÖSYM, son 10 yılın tüm sınavlarını incelemeye aldı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, Sınav Sonuçlarını İzleme ve Değerlendirme Birimi kurduklarını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

173
HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

317
Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

30
Yunanistan'ın tatbikat korkusu

Yunanistan'ın tatbikat korkusu

49
CHP'li Nuray Çepni kentlerin varoşlarıyla konuşacak

CHP'li Nuray Çepni kentlerin varoşlarıyla konuşacak

56
Rusya 'uçan radar' A-100 Premier'i denedi

Rusya 'uçan radar' A-100 Premier'i denedi

16
Gomis: Bu tür yenilgiler olabilir

Gomis: Bu tür yenilgiler olabilir

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM