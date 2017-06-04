Milli Eğitim Bakanı: Zorunlu eğitim 13 yıla çıkacak

Türkiye'nin sorunlarının olduğunu ama diğer ülkelere kıyasla sorunlarını çözebilme kabiliyeti en yüksek ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, hükümetleri döneminde yapılan yatırımları anlattı.



Türkiye'nin bugününün dünden daha iyi olduğunu ve geleceğinin de daha iyi olacağını belirten Yılmaz, bunu da eğitimle yapacaklarını söyledi.



Gelecek dönem daha iyi bir eğitim vermek için ikili eğitimi kaldıracaklarını ve 77 bin dersliğe ihtiyaç olduğunu hatırlatan Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:



"İnşallah 2019 yılı sonuna kadar yapacağız. Yine kaliteli eğitim vermek için mutlaka okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına almamız lazım. Yani insanımızın eğitim süresini arttırmamız lazım. Biz geldiğimizde insanımızın eğitim süresi yaklaşık 5 yıldı şimdi 8 yıl. Ortalaması 12 yıl olması lazım. Zaten 12 yıl zorunlu eğitimi getirdik. Okul öncesi eğitimi de bir yıl alacağız. Dolayısıyla Türkiye'deki zorunlu eğitimi 13 yıla çıkaracağız. Dersliklerdeki öğrenci sayısını azaltacağız, öğretmen sayısını artıracağız, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltacağız. Daha kaliteli bir eğitim vereceğiz. Öğretmenlere performans sistemi getireceğiz. Türkiye iyi bir yolda ilerliyor."

"MÜFREDAT DA GÖZDEN GEÇİRİLİYOR"

Değerler eğitiminin çok önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şuna çok inanarak söylüyorum, Türkiye'nin eğitimi iyi bir yerde, maddi yönden de manevi yönden de iyi bir yerde. Önümüzdeki dönemde inşallah müfredatı da gözden geçiriyoruz. Değerler eğitimini de evlatlarımıza daha fazla vereceğiz. Barış istiyoruz, huzur istiyoruz, hak istiyoruz. Kimse kimsenin hakkına el uzatmasın diyoruz. Bu ailede, çevrede ve okulda verilir. Ama birisi eksik olursa sıkıntı olur. Sadece okulda verirsek yeterli olmaz, ailede de verilmesi lazım. Yaşadığımız ortamda da vermesi lazım."