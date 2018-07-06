Milli eğitimden tercih çadırı

Danışmanlık çadırının açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğrenci ve velilerin tercih çadırına gelerek haftanın yedi günü 10.00 ve 23.00 saatleri arasında hizmet alabileceklerini belirtti.

Şu an lise tercihleriyile ilgili danışmanlık hizmeti verildiğini belirten Sıddık Savaşçı, tercih dönemlerinde üniversite ve KPSS için de tercih danışmanlığı hizmeti verileceğini söyledi.

46 OKULDA 51 REHBER ÖĞRETMEN HİZMET VERİYOR

Sıddık Savaşçı, "Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şubemiz tarafından kent meydanındaki tarihi Kale Cami önündeki alanda Tercih Danışmanlığı çadırımız kuruldu. Burada 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri ve 11.00-23.00 saatleri arasında hizmet verilecek. Çadırda, lise ve üniversite tercih işlemlerinde tecrübeli 13 rehber öğretmen değişimli olarak görev yapacak. Danışmanlık büromuzda ortaokul 8’inci sınıftan mezun olan ve lise tercihi yapacak öğrencilerin aldıkları puan doğrultusunda ilgi ve yeteneklerine uygun okulları tercih etmeleri için bireysel ve veli danışmanlığı hizmeti verilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 12’nci sınıftan mezun öğrencilerimiz için de ilgi yetenek ve hedefleri doğrultusunda en uygun üniversite ve bölümü tercih etmeleri için bireysel tercih danışmanlığı yapılacak. Ayrıca velilerimize de danışmanlık hizmeti verilecek. Yine okullarımızda görev yapan rehber öğretmenlerimiz de tüm tercih süreçlerinde öğrenci ve velilerimizin hizmetinde olacak. Şu anda lise tercihlerinde 46 ortaokulda 51 rehber öğretmenimiz, öğrencilerimize hizmet veriyor. Sınava giren tüm öğrencilerimizi tecrübeli öğretmenlerimizin yer aldığı Tercih Danışmanlığı Çadırına bekliyoruz." dedi.