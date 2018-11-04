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Milli Gemi Burgazada göreve başlıyor

MİLGEM projesi kapsamında yerli olarak üretimi gerçekleştirilen TCG Burgazada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Burgazada özellikleriyle düşmana korku, dosta güven veriyor.

Haber Merkezi | 04.11.2018 - 15:00..
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Milli Gemi Burgazada göreve başlıyor

MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi olan TCG Burgazada bugün Mavi Vatan'da hizmete başlıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen korvet için Milli Savunma Bakanlığı'nca özel klip hazırlandı. Klipte "MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin" ifadeleri yer aldı.

Milli Gemi Burgazada göreve başlıyor

SON TEKNOLOJİ ÖZELLİKLER

Kaynağının 2013 yılında Başkan Erdoğan tarafından yapıldığı TCG Burgazada yine Başkan Erdoğan tarafından Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine sunuldu. Burgazada özellikleriyle de dosta güven güşmana korku salıyor.

Milli Gemi Burgazada göreve başlıyor

"Mavi Vatan"da Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasında bugünden itibaren görev almaya başlayacak TCG Burgazada'da silah ve sensörlerin entegre olduğu gelişmiş merkezi komuta kontrol sistemi yer alıyor.

Milli Gemi Burgazada göreve başlıyor

MİLGEM Projesi kapsamında daha önce hizmete giren TCG Heybeliada ve TCG Büyükada'nın ardından üçüncü korvet olacak TCG Burgazada, 99,5 metre boya, 14,4 metre genişliğe ve 2 bin 400 ton ağırlığa sahip. Modern teknoloji ve silah sistemleriyle donatılan TCG Burgazada, intikal süratiyle ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili seyir menziline sahip olarak 10 gün denizde kalabiliyor. 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip korvet, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol görevlerine yönelik imkan ve kabiliyete sahip.

Milli Gemi Burgazada göreve başlıyor ViDEO

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