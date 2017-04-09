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Milli savaş uçağı için mühendis yetiştirilecek

TUSAŞ, milli savaş uçağı çalışmaları için pilot üniversitelerden seçilen öğrencileri, yetiştirmeyi planlıyor.

09.04.2017 - 15:46
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Milli muharip uçağın tasarımına yönelik çalışmalarını sürdüren Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), bu proje kapsamında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıyor.

ÖĞRENCİLER DENEYİM KAZANACAK

İTÜ ve ODTÜ'yü pilot üniversite seçen TUSAŞ, öğrencileri uzman mühendislerle buluşturup, sertifiye edilmiş uçak üretmelerini ve ileride alacakları görevler için deneyim kazanmalarını sağlayacak.

SEKTÖRDE İSTİHDAM EDİLECEK

TUSAŞ ve İTÜ, söz konusu amaçlar doğrultusunda "Very Light Uçak (VLA) Geliştirilmesine Yönelik Bağımsız Araştırma Geliştirme (B-ARGE) Projesi"ni hayata geçirecek. Projede görev alacak öğrenciler, uçak tasarımı, uçak üretimi, uçak montajı, yer ve uçuş testi, sözleşme yönetimi, program yönetimi alanlarında sektör deneyimi kazanacak. Öğrencilerin mezuniyetleri ile savunma sanayisi ve havacılık sektöründe istihdam edilmesi bekleniyor.

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