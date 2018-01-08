Milli Savunma Bakanı: 9 bin 753 subay ve astsubay yetiştirilecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, öğrenci alımları ile ilgili düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

ÇOK SAYIDA SUBAY VE ASTSUBAY YETİŞTİRİLECEK

Konuşması sırasında, dış kaynaktan acil ihtiyacı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığı için 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayın yetiştirilmesinin planlandığını vurguladı.