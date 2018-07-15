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Milli Savunma Bakanı Akar şehitlerin mezarını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz'da FETÖ hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan askerlerin mezarlarını ziyaret etti.

AA | 15.07.2018 - 14:28..
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Akar, FETÖ'nün darbe girişiminin 2'nci yılında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma programının ardından Cebeci Askeri Şehitliği'ne gitti.

DUA ETTİ

FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Kurmay Albay Sait Ertürk ile Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın mezarını ziyaret eden Bakan Akar, mezarlara çiçek bıraktı ve dua etti.

Milli Savunma Bakanı Akar şehitlerin mezarını ziyaret etti

ŞEHİT AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Şehitlikteki diğer mezarlara da çiçek bırakan Hulusi Akar,  yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen şehit aileleriyle de bir süre sohbet etti.

Milli Savunma Bakanı Akar şehitlerin mezarını ziyaret etti

İstanbul'da darbe girişiminin engellenmesinde kahramanca mücadele ederek önemli bir rol oynayan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk, hain darbecilerin şehit ettiği en üst rütbeli asker olmuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar şehitlerin mezarını ziyaret etti

Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın ismi ise Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin çatı iddianamede "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak yer almıştı.

Milli Savunma Bakanı Akar şehitlerin mezarını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Akar şehitlerin mezarını ziyaret etti

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