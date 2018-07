Milli Savunma Bakanı Akar'dan göreve başlama mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ başta olmak üzere PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Akar, göreve başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akar, "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım" ifadeleriyle başladığı mesajında, 10 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı olarak görevine başladığını hatırlattı.

"GECE GÜZDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Tarihi bir dönemde üstlendiği bu görevi icra edecek olmanın onur ve heyecanını yaşadığını ifade eden Akar, şunları kaydetti: "Gerek küresel gerek bölgesel düzeyde siyasi, askeri ve ekonomik alanda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, kilit bir jeostratejik konuma sahip olan ülkemizin güvenlik ve savunma alanında geleceğini inşa etmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte gece-gündüz demeden artan bir azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.





"SIKI BİR KOORDİNASYONLA ÇALIŞILMALI"

Çağımızda güvenlik ortamını terörizm, siber saldırılar ve artan kitle imha silahları gibi unsurlar doğrudan, yasa dışı göç, enerji güvenliği ve iklim değişikliği gibi unsurlar da dolaylı olarak şekillendirmektedir. Bu nedenle, bugünün ve yakın geleceğin tehditleri, hızla değişen, karmaşık, öngörülmesi güç 'hibrit' bir yapıya dönüşmektedir. Güvenlik ortamını hızlı ve sürekli bir değişime zorlayan bu risk ve tehditler, bizlere kurum içinde ve kurumlarımız arasında sıkı bir koordinasyon ve iş birliği-dayanışma içinde çalışmayı zorunlu kılmaktadır."

"İHTİYAÇLARIMIZ SONSUZ FAKAT KAYNAKLARIMIZ SINIRLI"

Görevini, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda şeffaf bir şekilde ciddiyet ve samimiyetle, proje esaslı olarak yerine getirmeye çalışacağını vurgulayan Akar, şöyle devam etti: "Bu faaliyetlerimizin icrasında 'ihtiyaçlarımızın sonsuz fakat kaynaklarımızın sınırlı olduğu' bilinciyle israf ve gösterişten uzak, direkt maksat diyerek hedefimize, yani sonuca odaklanacağız. Çalışmalarımızda hedefimiz, kendisine verilen görevleri büyük bir başarı ve fedakarlıkla yerine getiren ve her yönüyle milli bir ordu olan ve asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının artırılması olacaktır.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"

Devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine de sızarak ülkemize, milletimize ve demokrasimize kasteden FETÖ başta olmak üzere PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Kurum ve kuruluşlarımız, FETÖ’nün hain mensuplarından temizlendikçe gücümüzün her geçen gün daha da arttığı görülmektedir, görülecektir.

Milli Savunma Stratejisi ışığında, terörle mücadele başta olmak üzere her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı ülkemizin bütünlük ve güvenliğini, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığını sağlamaya yönelik tüm görevlerin icrasında yasalarla tanınan her türlü imkan ve yetki, muhakemeye dayalı cesaretle yerinde ve zamanında kullanılacaktır."





YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ ÇALIŞMALARA DEĞİNDİ

Akar, Türkiye'nin yürüttüğü yurt içi ve yurt dışı çalışmalara değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Ülke içinde ve dışında başarıyla yürüttüğümüz terörle mücadele harekatlarının yanı sıra NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Katar'a, Lübnan'dan, Somali'ye ve Aden Körfezi'ne uzanan geniş bir coğrafyada üstlendiğimiz tarihi sorumluluğu; geçmişimize, milli ve manevi değerlerimize yaraşır şekilde ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyarak yerine getirmeye devam edeceğiz. Yedi iklim, üç kıtada at koşturan barışı, istikrarı, güvenliği sağlayan atalarımızdan bizlere miras kalan milli, manevi ve mesleki değerlerimizden aldığımız güç ile milli ve yerli savunma sanayimizin de desteğiyle aziz milletimize hizmet etmeyi sürdürürken, daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir ordu olma yolunda kararlılık ve fedakarlıkla, bir ve beraber olarak başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bayraklaşan vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bakanlığımızın ve Silahlı Kuvvetlerimizin her kademesinde fedakarlık, feragat ve cesaretle görev yapan silah ve mesai arkadaşlarıma, bugünkü üstün seviyeye gelmemizde emeği geçen tüm mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."