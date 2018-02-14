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Askeri öğrenci sınavına son müracaat tarihi 15 Şubat

9 Ocak 2018 tarihinde başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları 15 Şubat 2018 Perşembe günü tamamlanacak. Başvurusu kabul edilen adaylar Mart 2018'de yapılacak sınavı bekleyecek.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 14:53..
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Öğrencilerin büyük teveccüh gösterdiği Milli Savunma Üniversitesi’nin ÖSYM tarafından yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavına müracaat tarihinin bitmesine 1 gün kaldı.

Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alımı için bir sınav yapılıyor.

GELECEĞİN KOMUTANLARI

Milli Savunma Üniversitesi tarihi şan ve şerefle dolu dünyanın en güçlü ordularından birisi olan Türk ordusunda saygın bir gelecek fırsatına sahip olup, geleceğin komutanı olmak isteyenleri ÖSYM’nin 18 Mart 2018’de yapacağı sınava çağırıyor.

Sınava son müracaat tarihi 15 Şubat 2018. Sizde şanlı Türk ordusunda pilot, kaptan veya özel kuvvetlerde görev yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey ÖSYM tarafından yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavına girmek.

SON MÜRACAAT TARİHİ YARIN

ÖSYM tarafından yapılacak sınav Üniversiteye giriş birinci basamak sınavına (TYT) benzer olacak. Harp okullarına müracaat için 20, Astsubay Meslek Yüksekokullarına müracaat için 21 yaşını geçmemek ve 2016, 2017 mezunu veya 2018’de okulunu bitirmek gerekiyor. Teferruatlı bilgi ÖSYM’nin sitesinde bulunan sınav kılavuzunda mevcut. Sınava son müracaat tarihi ise 15 Şubat.

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