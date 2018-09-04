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Milli sporcular için YKS tercihi 7 Eylül'de sona eriyor

Spor dallarında yetenekli ve başarılı adaylar için tercih dönemi 7 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 09:04..
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Milli sporcular için de tercih dönemi 31 Ağustos'ta başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, milli sporcular için tercihler 7 Eylül'e kadar sürecek. Tercihler https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerle yapılacak.

BAŞVURU KOŞULLARI

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak.

Tercih işlemi, 7 Eylül saat 23.59’da sona erecek. Başvuruları ÖSYM tarafından kabul edilen adaylar, tercihlerini belirtilen tarihler arasında ÖSYM’nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilecekler.

Milli sporcular için YKS tercihi 7 Eylül'de sona eriyor

8 TERCİH HAKKI

Adayların en fazla sekiz tercih hakkı bulunuyor. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyenler tercih süresi içinde değiştirebilecekler.”

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