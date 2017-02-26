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Milliyetçiler meydanlarda buluşuyor

AK Parti'nin Kahramankazan'da düzenlediği mitinge Ülkücüler de katıldı.

26.02.2017 - 17:00
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16 Nisan'da yapılacak referanduma 49 gün kala AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, meydanlara indi.

Başbakan Yıldırım, partisi tarafından Kahramankazan Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

ÜLKÜCÜLER DE MEYDANDAYDI

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan, referandumun önemine dikkat çekti. Binlerce kişinin katıldığı mitingde, Ülkücüler de yerini aldı.

Milliyetçiler meydanlarda buluşuyor

ORTAK ÇALIŞMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım, referandum sürecinde ortak çalışmaların yapılabileceğini söylemişti.

Milliyetçiler meydanlarda buluşuyor

Milliyetçiler meydanlarda buluşuyor

Milliyetçiler meydanlarda buluşuyor

Milliyetçiler meydanlarda buluşuyor

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