Milliyetçiler meydanlarda buluşuyor

16 Nisan'da yapılacak referanduma 49 gün kala AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, meydanlara indi.
Başbakan Yıldırım, partisi tarafından Kahramankazan Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
ÜLKÜCÜLER DE MEYDANDAYDI
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan, referandumun önemine dikkat çekti. Binlerce kişinin katıldığı mitingde, Ülkücüler de yerini aldı.
ORTAK ÇALIŞMALAR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım, referandum sürecinde ortak çalışmaların yapılabileceğini söylemişti.