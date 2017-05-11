Milyarder tüccar karısına 583 milyon dolar ödeyecek

Bunun İngiltere tarihinde, bir boşanma davasında ödenmesi kararlaştırılan en büyük tazminatlardan biri olduğu belirtiliyor.

PETREOL VE GAZ TÜCCARI RUS MİLYARDER

BBC Türkçe'nin haberine göre, mahkeme yetişkin oğulları olan çiftin adının açıklanmasını yasakladı. Kafkasya kökenli Rus milyarderin eski bir petrol ve gaz tüccarı olduğu söyleniyor.

41 yaşındaki kadının da Doğu Avrupalı olduğu ve 2000'de İngiltere vatandaşı olduğu biliniyor.

EVLİLİK SONRASI EDİNDİĞİ VARLIKLARIN %41,5'İNİ VERECEK

Çiftin 1993'te Moskova'da tanışıp evlendiği ve aynı yıl Londra'ya yerleştiği belirtiliyor. Yargıç, çiftin evlilikten sonra edindiği varlıklarının yüzde 41,5'inin kadına verilmesine hükmetti.

Mahkeme kayıtlarına göre Rus milyarder 5 yıl önce bir Rus enerji şirketindeki 1 milyar 300 milyon dolarlık hissesini sattı.

2014'te Jamie Cooper-Hohn adlı bir finansçı, karısına mahkeme kararıyla 330 milyon sterlin ödemişti.