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Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

Mimarlarla uğraşmak yerine siyasete bulaşan Mimarlar Odası, 24 Haziran'da AK Parti karşısında kurulan ittifaka oy çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 07:28..
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Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

24 Haziran'da yapılacak seçimler için siyasi partiler çalışmalarına hız verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçim galibiyeti göremeyen muhalefet partileri, ittifak kurma yoluna gitti.

Seçimlere ilişkin yapılan anketlerde AK Parti ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı'nın yüksek oy oranlarına ulaştığı görülürken; muhalefete Mimarlar Odası'ndan destek geldi.

SİYASİ PARTİ Mİ MESLEK ODASI MI

Türkiye'nin 2023 vizyonuyla gerçekleştirdiği mega projelere sürekli engel olmak isteyen oda, Cumhur İttifakı'na karşı muhalefetin ittifakına oy istedi.

Düzenli olarak aidat aldığı mimarların sorunlarını çözmek yerine siyasete bulaşan odanın, saha çalışmalarına da katılması bekleniyor.

Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

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