taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.588
USD
4,6735
EURO
5,4516
ALTIN
188,86
PETR
78,1400

Mimarlar Odası seçim sonuçlarını değerlendirdi

Türkiye'nin mega projelerine sürekli engel olmaya kalkan Mimarlar Odası, seçim döneminde Erdoğan'a oy verilmemesi yönünde çağrı yapmıştı.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 07:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
Mimarlar Odası seçim sonuçlarını değerlendirdi

24 Haziran seçimleri geride kaldı.

Milletin tercihi bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Muhalefetin büyük bir hezimet yaşadığı seçimlere ilişkin bir değerlendirme de Mimarlar Odası'ndan geldi.

BU NASIL MESLEK ODASI

Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verilmemesi için sahaya inip bildiri dağıtan oda üyeleri, yeni dönem için de küstah mesajlar verdi.

Bir meslek odasının dışına çıkarak siyasi parti gibi hareket eden oda üyeleri tarafından yapılan açıklamada, yeni dönemde Erdoğan'a karşı direnişte olacaklarını açıkladı.

Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti haberi

Mimarlar Odası seçim sonuçlarını değerlendirdi

Türk mimarların önündeki en büyük engel; Mimarlar Odası

Mimarlar Odası seçim sonuçlarını değerlendirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

51
FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

48
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

22
Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu

Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu

103
Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

33
Erzincan'da karakol komutanı makam odasında öldü

Erzincan'da karakol komutanı makam odasında öldü

7
Kanada'da görünmezlik sağlayan yeni cihaz geliştirildi

Kanada'da görünmezlik sağlayan yeni cihaz geliştirildi

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM