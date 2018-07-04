Mimarlar Odası seçim sonuçlarını değerlendirdi

24 Haziran seçimleri geride kaldı.

Milletin tercihi bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Muhalefetin büyük bir hezimet yaşadığı seçimlere ilişkin bir değerlendirme de Mimarlar Odası'ndan geldi.

BU NASIL MESLEK ODASI

Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verilmemesi için sahaya inip bildiri dağıtan oda üyeleri, yeni dönem için de küstah mesajlar verdi.

Bir meslek odasının dışına çıkarak siyasi parti gibi hareket eden oda üyeleri tarafından yapılan açıklamada, yeni dönemde Erdoğan'a karşı direnişte olacaklarını açıkladı.

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