Mina Başaran’ın nişanlısı ölüm ilanı verdi

İran’da düşen Türk jetinde hayatını kaybeden Mina Başaran için ailesi ile nişanlısı Murat Gezer, gazetelere ölüm ilanı verdi.
Oldukça duygusal ilan veren Başaran’ın ailesi çelenk göndermek isteyenlerin çelenk yerine Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunmasını istedi.
"MİNİK KALPLİ MELEĞİM"
Atatürk Havalimanı’nda nişanlısını cenazesini dün teslim almaya giden Başaran’ın Nişanlısı Murat Gezer ise Mina Başaran’ın fotoğrafıyla birlikte "Minik kalpli meleğim. Seni çok seviyorum. Beni bekle. Murty’n" yazılı bir ilan verdi.