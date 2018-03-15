1 İşsizlik rakamları açıklandı Açıklanan işsizlik rakamlarına göre aralık döneminde oran yüzde 10.4 oldu.

2 Hüseyin Başaran: Mezarı kendime aldım, kızımı koyacağım Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisinin ardından Başaran Holding'e ait özel jet, İstanbul'a dönerken İran'da düştü.

3 Mina Başaran’ın nişanlısı ölüm ilanı verdi İran’da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer, gazetelere, "Minik kalpli meleğim. Seni çok seviyorum. Beni bekle. Murty’n "yazılı duygusal bir ölüm ilanı verdi.

4 Liseli mucitler rüzgar ve güneş enerjili drone tasarladı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 lise öğrencisi, pili bittiğinde güneş ve rüzgar enerjisini kullanarak 51 dakika havada kalabilen drone yaptı.

5 Azerbaycanlı çocuklar, Mehmetçik'e mektup yazdı Azerbaycanlı çocuklar, bir dizi ziyaret için Azerbaycan'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım'a mektup verdi. Mektuplar Mehmetçik için...

6 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak büyük bir başarıya imza atan Beşiktaş, 50 milyon euroluk (230 milyon TL) gelirin de sahibi oldu.