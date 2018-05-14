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Mina Başaran'ın nişanlısından ilk paylaşım

Türkiye’yi yasa boğan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaranın nişanlısı kazadan sonra ilk paylaşımlarını dün yaptı.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 10:08..
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İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebattan 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Mina Başaran, eğer kaza yaşanmasaydı 14 Nisan'da Murat Gezer ile dünya evine girecekti ama olmadı. Kader onları bu dünyada acı bir şekilde ayırdı. Murat Gezer, kazadan sonra ilk kez sosyal medya hesabından dün bir paylaşımda bulundu.

MİNA'NIN ANNESİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Gezer, Mina'yı istemeye gittikleri gün Mina Başaran'ın annesi ve kendi annesiyle çekilmiş fotoğrafı paylaşıp altına "Anneler Gününüz kutlu olsun! Sizi çoook seviyorum!" notunu düştü.

Mina Başaran'ın nişanlısından ilk paylaşım

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