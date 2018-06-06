Beylikdüzü'nde meydana gelen olayda, görevi devralmaya giden bir polis, yol verme kavgası yüzünden yolcu minibüs sürücüsü ile kavga etti.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ YARALANDI

Bir süre sonra minibüs sürücülerinden birisi daha olayı görerek arkadaşına yardımcı olmak istedi. Kendisine kemerle saldıran minibüs sürücülerini ikna etmeye çalışan polis tabancası ile ateş etti. Polisin ateşlediği silahta yerden seken bir mermi minibüs sürücüsünün bacağına isabet etti.

Minibüs şoförü polise kemerle saldırdı VİDEO

Olayı gören vatandaşlar, ayırmaya çalıştı. Silahla yaralama olayından kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri ve ambulans sedye ile yaralıyı taşıyarak hastaneye sevk etti.