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Minibüs takla attı: 2 ölü 5 yaralı

Gece saat 03.30 sularında Konya'da kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçerek takla attı.

DHA | 25.08.2018 - 10:38..
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Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan minibüsteki 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Minibüs takla attı: 2 ölü 5 yaralı

ARAÇ TAKLA ATTI

Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun Yarma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Niğde'den Akşehir'e akrabalarını ziyaret etmek için yola çıkan Abdullah Deniz yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkıp refüje çarptı, karşı şeride geçerek takla attı.

Minibüs takla attı: 2 ölü 5 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Özden Saban ve eşi Hasan Saban öldü, sürücü Abdullah Deniz, Emin Dudu Deniz, Saadet Deniz, Merve Nur Deniz ve Güner İz yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Saban çiftinin cesedi ise otopsi için Beyhekim Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

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