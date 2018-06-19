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Minibüse alınmayan engelli genç 4 saat bekletildi

Manavgat'tan Alanya'ya gitmek isteyen genç, engelli aracı minibüse alınmayınca 4 saat mahsur kaldı. Engelli genç, polis ve büyükşehir görevlilerinin devreye girmesinin ardından Alanya’ya götürüldü.

İHA | 19.06.2018 - 16:09..
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Kütahya’dan tatil için Alanya’ya gelen yürüme engelli Cüneyt Demirtaş, bir yakınını ziyaret için gittiği Manavgat ilçesinin Manavgat Doğu Garajında beklemediği bir sorunla karşılaştı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE POLİSLER DEVREYE GİRDİ

Manavgat-Alanya arasında çalışan minibüsler çeşitli bahanelerle engelli genci 4 saat beklettikten sonra kendisini götüremeyeceklerini belirtti. Yaşadıkları karşısında neye uğradığını şaşıran Cüneyt Demirtaş, polisi arayarak durumu bildirdi. Polisin gelerek gerekli girişimlerde bulunması da sorunu çözemedi.

Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME Şube Müdürlüğü Manavgat ekipleri duruma müdahale etti. Polis ve UKOME ekiplerinin çabaları sonunda sıradaki Alanya minibüsü engelli genci Alanya’ya götürmek üzere araca aldı.

Minibüse alınmayan engelli genç 4 saat bekletildi

"ÇEŞİTLİ BAHANELERLE 4 SAAT BEKLETTİLER"

Kütahya’da bir kamu kurumunda çalıştığını ve hayatı boyunca böyle bir olay yaşamadığını belirten Cüneyt Demirtaş, "Ben doğuştan yürüme engelliyim. Alanya’ya tatil için geldim. Manavgat’ta bir yakınımı ziyaret etmek ve Manavgat’ı görmek amacıyla bugün geldim. Dayımla birlikte Alanya’ya dönmek üzere Doğu Garajına geldiğimde neye uğradığımı şaşırdım.

Yaklaşık 4 saat boyunca beni çeşitli bahanelerle burada beklettiler. Baktım niyetleri beni götürmemek ben de polisi arayarak yardım istedim. Sağ olsunlar geldiler ama onlar da sözlerini geçiremedi. Bu işlerin sorumlusu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri geldi. Onlar da benim Alanya’ya gidebilmem için çaba harcıyor. Sadece yazıklar olsun diyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Polise ve büyükşehir görevlilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Minibüse alınmayan engelli genç 4 saat bekletildi VİDEO

Minibüse alınmayan engelli genç 4 saat bekletildi

Minibüse alınmayan engelli genç 4 saat bekletildi

Minibüse alınmayan engelli genç 4 saat bekletildi

Minibüse alınmayan engelli genç 4 saat bekletildi

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