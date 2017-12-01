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Minibüste uyuyan ayakkabısız çocuk yürekleri burktu

Diyarbakır'da ayakkabısız bir çocuk, minibüsteki sıcak havayı fırsat bilip uykuya dalarken görenlerin içini sızlattı.

DHA | 01.12.2017 - 16:57..
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Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir İlçesi'nde ışıklarda otomobil camlarını silen 16 yaşındaki bir çocuk ayakkabısız olarak şehir içi minibüsüne bindi. Elinde cam sileceği olan ve kafasında bere bulunan çocuk, ayakkabısız olarak bindiği minibüste, sıcak havanın etkisiyle uyuyakaldı.

Minibüste uyuyan ayakkabısız çocuk yürekleri burktu- VİDEO

ÇIPLAK AYAKLARLA ARABA CAM SİLİYOR

Minibüse binenlerin fark ettiği çocuk yaklaşık 1 kilometre sonra Kayapınar ilçesinde bulunan bir kavşakta indi. Minibüsten inen çocuk burada da ayakkabısız olarak ışıklarda duran araçların camları silmek için beklediği görüldü. İlerleyen saatlere kadar kavşakta araç camları silmek için bekleyen çocuğun adının K.G.B. olduğu öğrenildi.

Minibüste uyuyan ayakkabısız çocuk yürekleri burktu

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