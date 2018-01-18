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Minik Öykü’den şehit babasına son dokunuş

Isparta’da askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Binbaşı Ümit Karamustafa'nın kızı Öykü, Ordu'daki cenaze töreninde babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İHA | 18.01.2018 - 17:57..
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Isparta’nın Yalvaç ilçesinde eğitim uçuşu sırasında CN-235 CASA tipi uçağın düşmesi sonucunda şehit olan uçağın pilotu Binbaşı Ümit Karamustafa için babaevinde alınan helalliğin ardından Fatsa ilçesindeki 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Minik Öykü’den şehit babasına son dokunuş

KÜÇÜK KIZIN BABASINA VEDASI YÜREKLERİ DAĞLADI

Burada binlerce vatandaşın katılımıyla cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit pilotun 11 yaşındaki kızı Öykü Karamustafa, son kez babasının tabutuna sarıldı. Annesi Nezaket Karamustafa ile tabuta başını koyarak gözyaşı döken Öykü, törendekilerin yüreğini dağladı.

Cenaze töreninin ardından şehit Binbaşı Ümit Karamustafa’nın cenazesi Efkaf Mahallesi’nde bulunan şehitliğe defnedildi.

Minik Öykü’den şehit babasına son dokunuş

CENAZEYE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak ve Ergün Taşçı, CHP Genel Bakan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve binlerce vatandaş katıldı.

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