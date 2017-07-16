Miras kalan evin duvarındaki gizli dolapta 100 fünye bulu

Erdoğan: Şu köprünün dili olsa da o geceki kahramanlıkları anlatsa

1 'Şehitler Makamı'na yoğun ilgi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni kapsamında açılışı yapılan Şehitler Makamı'na vatandaşların ilgisi devam ediyor.

2 Fatih Terim'den mekan sahibine: Seni o mangala sokarım Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in damatlarıyla birlikte karıştığı kavganın detayları ortaya çıktı.

3 ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının soru işaretleri oluşturduğunu belirtti.

4 Kim Kardashian'ın plastik kıyafeti Skandallarıyla ünlü ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, giydiği kıyafetle yine gündem oldu.

5 Sol, seladan rahatsız oldu Dün gece, Türkiye'nin tamamında sela okunmasından rahatsız olan Sol Haber Portalı "Ne zaman duracak" diye haber yaptı.

6 Kendisini eleştiren seyirciyi etek giydirip korta çıkardı Belçikalı tenisçi Kim Clijsters, maç sırasında tribünden kendisini eleştiren bir seyirciyi korta davet etti.