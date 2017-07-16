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Miras kalan evin duvarındaki gizli dolapta 100 fünye bulu

Aydın, Koçarlı'da, bir evde onarım sırasında duvarın içindeki ahşap bir dolap içinde MKE yapımı 100 fünye bulundu.

16.07.2017 - 14:01
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Fünyeler, savcının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

MİRAS KALAN EVDE GİZLİ BÖLME

Koçarlı'nın kırsal Kızılcabölük Mahallesi'ndeki kayınpederi Raşit Şahin'den miras kalan evde geçen Cuma günü onarım çalışması yapan 62 yaşındaki Ali İhsan Yıldız, duvarda sıvanın altına gömülü ahşap dolap olduğunu farketti. Dolabı açan Yıldız, içinde 100 fünye olduğunu görünce durumu Mersinbelen Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Evde inceleme yapan jandarma, savcının talimatı üzerine MKE yapımı fünyeleri, yerinde imha ederek, etkisiz hale getirdi.

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