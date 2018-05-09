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Miras kavgasında akrabasının kafasına baltayla vurdu

Kars’ta akrabalar arasında çıkan miras kavgasında ondan fazla kişi yaralandı. Kavgaya karışanlardan Caner P., akrabası Burhan P.’nin kafasına baltayla vurdu.

AA | 09.05.2018 - 02:44..
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Akyaka’da iki aile arasındaki miras kavgasında baltayla gerçekleşen saldırı olayların büyümesine neden oldu. Miras meselesi yüzünden çıkan kavgada en az 10 kişi yaralandı.

POLİS İKİ AİLEYİ GÜÇLÜKLE DURDURDU

Kars'ın Akyaka ilçesinde iki aile arasında miras nedeniyle çıkan kavgada biri ağır 10 kişi yaralandı. Akyaka ilçesi Merkez İstasyon Mahallesi'nde akrabalar Caner P. ve Burhan P.  arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Caner P, Burhan P'yi başına balta ile vurarak yaraladı. Her iki aile fertlerinin de kavgaya karışmasıyla olay büyüdü. Olayı görenlerin bildirmesiyle bölgeye polis gelen kavgayı yatıştırdı ve çevrede güvenlik önlemi aldı.

BİR YARALININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kavgaya karışan Burhan P, Yurda P, İlhan P, ve Oğuz P. ile diğer aileden Caner P, Erol P, Dilber P, Doğan P, Turgut P, ve Cafer P. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Başına balta darbesi alan ve ağır yaralanan Burhan P'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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