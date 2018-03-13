Miras sorgulama sayısı 1.5 milyonu geçti

ABD'li rahip için müebbet

Türkiye'ye bazı güvence önlemleri sunduklarını ifade eden NATO Genel Sekreteri, terör tehdidine karşı dayanışma içinde kaldıklarını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) şehit olduğu Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi. Cephanelikteki duvarda, haç işaretinin bulunması dikkat çekti.

Başbakan, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılacak.

Bağdat yönetimi, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağını kaldırdı.

Irak ile Erbil arasındaki uçuş yasağı kalktı

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Üçüncü Havalimanı 33 milyon lira tasarruf edecek

İstanbul'un yeni havalimanında, yılda 19 bin hanenin tükettiği 5 bin 500 hanenin tüketimine denk elektrik ve su tasarrufu yapılacak.