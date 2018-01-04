taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.491
USD
3,7473
EURO
4,5326
ALTIN
158,94
PETR
67,7900

Mısır Baş Müftüsü: İslam'da kripto para günahtır

Mısır Baş Müftüsü, Bitcoin’in İslam’da yasak olduğunu söyledi ve kripto paranın suç faaliyetlerinde kullanılabileceğini ekleyerek caiz olmadığını belirtti.

DHA | 04.01.2018 - 17:45..
  1. Haberler
  2. Dünya

Teknolojinin gelişimi sanal para birimi olan Bitcoin gibi pek çok argümanı hayatımıza soktu. Bu kaçınılmaz gelişim gündelik hayatımızı hızla etkisi altına alırken, bazı çevreler bu gelişimlerin dinen caiz olup olmadığını tartışıyor.

Mısır Baş Müftüsü: İslam'da kripto para günahtır

SİSİ'NİN MÜFTÜSÜ CEVAP VERMEDİ

Legal din kurumlarının bu konuyu tartışması bir kenara, bu meseleye bir de darbeci Mısır dahil oldu.

Sisi'nin atadığı Mısır Baş Müftüsü Shawqi Allam, yayınladığı kararla kripto paranın kişiler ve devletler için büyük risk teşkil ettiğini söylerken, Bitcoin'in caiz olmadığına karar verdi.

Mısır Baş Müftüsü: İslam'da kripto para günahtır

“Kripto para teröristler ve suç örgütleri tarafından istikrarlı ve güvenli bir finansman kaynağı olarak kullanılıyor olabilir." diyen müftü, dinen paranın geliş kaynağının bilinmemesinden ötürü helallik durumunun tartışmalı olduğunu söyledi.

"Para üretimi ve para birimini kullanıma açmanın sadece devletin parasal kurumlarına aittir.” diyen Allam, bu yüzden bu paranın kullanımın İslami açıdan doğru olmadığı belirtti.

MURSİ'NİN İDAM KARARINI ONAYAN MÜFTÜ

Bitcoin'in tartışması bir kenara, tartışmalara son olarak katılan Mısır Baş müftüsü Shawqi Allam, Sisi'nin darbesi ile devrilen ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı hakkında idam kararına dinen onay veren kişi.

Ülkede yaşanan adaletsizliği ve hapishanede sebepsiz yere yatan seçilmiş lidere idam kararı vermekten geri durmayan müftünün Bitcoin tartışmalarına katılması, gündemi değiştirme ve gündeme gelme çabası olarak yorumlandı.

İlginizi Çekebilir
Fransa'da öpücüklü selamlaşma tartışması
Fransa'da bir belediye başkanı, her gün çalışma arkadaşlarına 'Fransız öpücüğü' vermekten sıkıldığını belirterek, bu davranıştan uzaklaşılmasını söyledi.
İsrail ordusundan ölümlere soruşturma kararı
İsrail ordusu Gazze'de 15 Aralık 2017 tarihinde öldürülen Filistinli engelli İbrahim Abu Thurayyah'ın gerçek ölüm sebebinin öğrenilmesi için araştırma emri verdi.
DEAŞ Hamas'a savaş açtı
DEAŞ'ın Mısır'daki Sina Yarımadası'nda faaliyet gösteren kolu, Filistinli Hamas örgütüne savaş ilan etti.
ABD'de 'kasırga bombası' alarmı
ABD'de Noel'den itibaren sıcaklıklar her geçen gün daha da düşüş gösteriyor ve yetkililer bu durumun daha da kötüleşeceğini belirtiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

367
Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim

Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim

116
Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

176
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

167
Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

156
Cenk Tosun Everton'da

Cenk Tosun Everton'da

95
CHP: İran'ın yanındayız

CHP: İran'ın yanındayız

151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM