Mısır Baş Müftüsü: İslam'da kripto para günahtır

Teknolojinin gelişimi sanal para birimi olan Bitcoin gibi pek çok argümanı hayatımıza soktu. Bu kaçınılmaz gelişim gündelik hayatımızı hızla etkisi altına alırken, bazı çevreler bu gelişimlerin dinen caiz olup olmadığını tartışıyor.

SİSİ'NİN MÜFTÜSÜ CEVAP VERMEDİ

Legal din kurumlarının bu konuyu tartışması bir kenara, bu meseleye bir de darbeci Mısır dahil oldu.

Sisi'nin atadığı Mısır Baş Müftüsü Shawqi Allam, yayınladığı kararla kripto paranın kişiler ve devletler için büyük risk teşkil ettiğini söylerken, Bitcoin'in caiz olmadığına karar verdi.

“Kripto para teröristler ve suç örgütleri tarafından istikrarlı ve güvenli bir finansman kaynağı olarak kullanılıyor olabilir." diyen müftü, dinen paranın geliş kaynağının bilinmemesinden ötürü helallik durumunun tartışmalı olduğunu söyledi.

"Para üretimi ve para birimini kullanıma açmanın sadece devletin parasal kurumlarına aittir.” diyen Allam, bu yüzden bu paranın kullanımın İslami açıdan doğru olmadığı belirtti.

MURSİ'NİN İDAM KARARINI ONAYAN MÜFTÜ

Bitcoin'in tartışması bir kenara, tartışmalara son olarak katılan Mısır Baş müftüsü Shawqi Allam, Sisi'nin darbesi ile devrilen ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı hakkında idam kararına dinen onay veren kişi.

Ülkede yaşanan adaletsizliği ve hapishanede sebepsiz yere yatan seçilmiş lidere idam kararı vermekten geri durmayan müftünün Bitcoin tartışmalarına katılması, gündemi değiştirme ve gündeme gelme çabası olarak yorumlandı.