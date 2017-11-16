taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.717
USD
3,8819
EURO
4,5761
ALTIN
159,33
PETR
61,9600

Mısır firavunu Tutankhamun'un altın koleksiyonu sergide

1922 yılında keşfedilen, ilk kez Mısır Müzesi'nde sergilenmeye başlanan koleksiyonda Tutankhamun'un silahları ve diğer kişisel eşyaları var.

16.11.2017 - 07:48
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Tahrir Meydanı'nda bulunan Mısır Müzesi'nin açılışının 115'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Mısır'da MÖ 1334-1325 yıllarında hüküm süren firavun Tutankhamun'un altın koleksiyonu ilk kez sergilenmeye başlandı.

Serginin açılışına Mısır Tarihi Eserleri Bakanı Halid el-Anani, Mısırlı yetkililer, turistler ve bazı yabancı diplomatlar katıldı.

Mısır firavunu Tutankhamun'un altın koleksiyonu sergide

Mısır firavunu Tutankhamun'un altın koleksiyonu sergide

3 YILDA TOPLANAN 85 FARKLI OBJE

Anani, gazetecilere yaptığı açıklamada, koleksiyondaki eşyaların Mısırlı ve Alman uzmanlar tarafından 2014 yılında başlatılan ve üç yıl süren hassas bir çalışma sonucunda birleştirildiğini söyledi.

Koleksiyonun 1922 yılında gün yüzüne çıkarıldığını belirten Anani, bulunan hazinenin bin küçük altın parçasından oluştuğunu aktardı. Mısırlı Bakan, parçaların uzmanlar tarafından birleştirilmesi sonucunda 85 farklı objenin ortaya çıktığını ve bunlardan 55'inin müzede sergilenmeye başladığını ifade etti.

Mısır firavunu Tutankhamun'un altın koleksiyonu sergide

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEYEN HAZİNE

"Tutankhamun'un Daha Önce Görülmeyen Hazinesi" adı verilen ve silahlar, kalkanlar, savaşlarda kullanılan tekerlekler ile Tutankhamun'un kullandığı diğer kişisel eşyaların yer aldığı koleksiyon 45 gün açık kalacak.

Mısır Müzesi 1902 yılında Hidiv 2. Abbas Hilmi döneminde açılmıştı. Müzedeki eserler, Giza Piramitleri yakınında inşası süren ve 2018 yılında açılması beklenen Büyük Müze'ye taşınacak.

İlginizi Çekebilir
Da Vinci'nin Hz. İsa tablosu 405 milyon dolara satıldı
Da Vinci'nin Hz. İsa'yı resmettiği tablo düzenlenen açık artırmada 450,3 milyon dolar fiyatla satıldı.
Süper Mario beyazperdeye geliyor
Japon oyun firması Nintendo, 32 yıllık video oyunu Süper Mario'nun animasyon filmini çekecek.
Yapı Kredi Kültür Sanat’ı konuşuyor
Galatasaray Meydanı’nda 50 yılı aşkın süredir tarihe tanıklık eden binasına geri dönen Yapı Kredi Kültür Sanat, etkinliklerine devam ediyor.
Saint Petersburg'da Bolşevik Devrimi Festivali
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde, Bolşevik Devrimi'nin 100. yıl kutlamaları nedeniyle ışık festivali düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

127
Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

86
Bir müftü ilk kez nikah kıydı

Bir müftü ilk kez nikah kıydı

54
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürekleri dağladı

Oğlu öldürülen annenin feryadı yürekleri dağladı

8
Aleyna'dan Gomis'e sürpriz

Aleyna'dan Gomis'e sürpriz

15
Ormanın içindeki kumar çadırı basıldı

Ormanın içindeki kumar çadırı basıldı

18
Maden ocaklarında yeni dönem

Maden ocaklarında yeni dönem

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM