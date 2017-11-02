Mısır Mursi döneminde Türkiye'den aldığı krediyi ödedi

Mısır, 2012 yılında eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde Türkiye'den aldığı 1 milyar dolar kredinin 200 milyon dolar tutarındaki son taksidini geri ödedi.

BAŞKA BİR KREDİ İÇİN DE LİBYA'YA ÖDEME YAPILDI

Mısır devlet haber ajansı MENA'da yer alan habere göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Rami Aboul Naga, 1.5 milyar dolar tutarındaki başka bir kredinin için Libya'ya 250 milyon dolar ödendiğini, gelecek yıl iki taksit halinde toplam 500 milyon dolar ödenerek kredinin kapatılacağını söyledi.