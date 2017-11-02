taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.064
USD
3,8031
EURO
4,4315
ALTIN
156,07
PETR
60,5800

Mısır Mursi döneminde Türkiye'den aldığı krediyi ödedi

2012 yılında eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde Türkiye'den 1 milyar dolar kredi alınmıştı.

02.11.2017 - 11:04
  1. Haberler
  2. Dünya

2

Mısır, 2012 yılında eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde Türkiye'den aldığı 1 milyar dolar kredinin 200 milyon dolar tutarındaki son taksidini geri ödedi.

BAŞKA BİR KREDİ İÇİN DE LİBYA'YA ÖDEME YAPILDI

Mısır devlet haber ajansı MENA'da yer alan habere göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Rami Aboul Naga, 1.5 milyar dolar tutarındaki başka bir kredinin için Libya'ya 250 milyon dolar ödendiğini, gelecek yıl iki taksit halinde toplam 500 milyon dolar ödenerek kredinin kapatılacağını söyledi.

İlginizi Çekebilir
İşkenceci Esad rejimi can almaya devam ediyor
Suriye İnsan Hakları Ağı, ekim ayında Esad rejiminin Suriye'de en az 20 kişiye işkence yaparak öldürdüğünü tespit etti.
Pablo Escobar'ın eşi ve oğluna soruşturma
Arjantin’de hükümet, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın eşi ve oğlu hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açacak.
Irak yönetiminden IKBY'ye harekat planı
Irak hükümeti, IKBY'yi sınır kapılarını devretmediğini söyledi ve Kürt mevzilerini güçlendirebilmek için zaman kazanmaya çalışmakla suçladı.
Amerika'dan petrol ihracatında rekor
ABD'de ham petrol ihracatı, 27 Ekim'de günlük bazda 2,13 milyon varile yükselerek rekor kırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şemdinli'de 8 şehit

Şemdinli'de 8 şehit

331
İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

105
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu

89
Jennifer Lopez nasıl aşık olduğunu anlattı

Jennifer Lopez nasıl aşık olduğunu anlattı

29
Avukat Kudbettin Kaya'ya suikast anı

Avukat Kudbettin Kaya'ya suikast anı

28
Murathan Mungan Osman Kavala'ya kefil oldu

Murathan Mungan Osman Kavala'ya kefil oldu

72
Meral Akşener'e NED destekli başdanışman

Meral Akşener'e NED destekli başdanışman

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM