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Mısır'da bir komik seçim hikayesi

Mısır'da bugün halk Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına giti. Seçmek demek aslında çok da doğru bir kelime değil, zira pusulada iki aday var: Sisi ve Sisi yanlısı Musa Mustafa

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 17:36..
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Mısır'da darbenin üzerinden yıllar geçti, Sisi Cumhurbaşkanlığını resmiyete döktü ancak darbe yönetiminin izleri henüz kapatılamadı. Kendini demokratik bir rejime geçiş için "çaba" sarf ediyor gibi "gösteren" Sisi, yeni dönem için de Cumhurbaşkanlığına aday oldu.

Seçim bugün itibarıyla saat 09:00'da başladı. oy erme işlemlerinin devam ettiği ülkede halk Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Mısır'da bir komik seçim hikayesi

SEÇİM KOMEDİSİ

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için süreç boyunca bir çok kişinin adı geçti. Askeri, adli ve siyasi bir çok isim adaylığını koydu ancak aday olanların başına çoraplar örüldü. Adaylar tek tek el çektirildi, hapse atıldı, yolsuzluk senaryoları uyduruldu ve karalama kampanyaları oluşturuldu.

Tüm bu karalama kampanyalarından "sağ çıkmayı başaran" Sisi, yeni dönem için de Cumhurbaşkanlığı adayı olmaya hak kazandı. Demokratik bir seçim ortamının oluşması için bir adayın daha seçime girmesine izin veren Sisi, işi garantiye alabilmek için de onu da kendi kuklalarından biri yaptı. Sisi'nin büyük destekçilerinden olan Mustafa Musa aday olarak "rakibi" Sisi'nin karşısına çıktı.

Mısır'da bir komik seçim hikayesi

Musa Mustafa da kendini Sisi'ye rakip olarak görmüyor, zira o da halen Sisi'nin en büyük destekçilerinden biri. Cumhurbaşkanlığına aday olan isim, aday olduğu halde bir çok kentte Sisi'yi destekleyen ve üzerinde "Cumhurbaşkanı adayı Musa Mustafa Abdelfatah Sisi'nin cumhurbaşkanı adaylığını destekliyor" yazılı pankartlar astırdı...

Mısır'da bir komik seçim hikayesi

KOMİK KAMPANYALAR

Mevcut cumhurbaşkanı Sisi'nin liderliği ve meşruiyeti kadar seçim propagandası da "evlere şenlik". Öyle ki PR çalışmaları kapsamında sosyal medya ekibi ile faaliyetler yürüten Sisi, dalga geçilen faaliyetlere imza atıyor.

Mısır'da bir komik seçim hikayesi

Örneğin Sisi'nin en çok kullandığı sosyal medya reklamlarından biri olan bu fotoğraf her şeyi özetliyor. Ünlü ABD televizyon dizisi Friends'in bir sahnesinde Sisi'nin posterinin kullanıldığı görülüyor.

PR ekibinin yürüttüğü faaliyetlerden bir diğer komik olanı ise Hollywood yıldızı Tom Cruise'nin bir filminin sahnesinde ABD'nin meşhur Broadway bulvarında yer alan elektronik tabelalarda Sisi'nin yer aldığı görülüyor...

YENİDEN CUMHURBAŞKANI OLACAK

Sisi için aksi ve sürpriz bir olay beklenmediği taktirde yeniden Cumhurbaşkanı olması ihtimali çok kuvvetli görünüyor. Seçim için sandık başına gelen halk, oylarını kullanırken, iki aday Sisi ve Mustafa Musa'da oylarını kullandı. Sisi destekçisi Musa için sosyal medya üzerinde "kendine oy atmak yerine Sisi'ye oy verdi" yorumları ile dalga geçiyorlar.

Mısır'da bir komik seçim hikayesi

SEÇİME KATILIM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı olması beklenen Sisi, seçimlerde alacağı oylardaki şaibe ve haksız rekabet ihtimallerine karşı halkı katılıma davet etti. Yüksek katılım bekleyen darbeci Sisi, halka oy kullanması yönünde mutlak talimat verdiği belirtiliyor.

Mısır'da bir komik seçim hikayesi

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