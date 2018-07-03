Mısır'da bronz Osiris heykeli bulundu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin 24 kilometre güneybatısında yer alan Sakkara bölgesindeki basamaklı piramidi restore eden arkeologlar, tarihi yapının batı cephesinin geniş blokları arasındaki dar boşlukta bir Osiris heykeli keşfettiler.

ENKAZ TABAKALARINDAN ÇIKTI

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Başkanı Mustafa Vaziri, "İşçiler heykeli büyük bloklar arasındaki enkaz tabakalarından çıkardı. Bronzdan yapılmış heykelin bazı yerlerde alçıtaşı izleri vardır. Heykel en geniş noktasında 63 cm boyunda ve 15 cm genişliğinde diye açıkladı." şeklinde konuştu.





MÜZEDE SERGİLENECEK

Sakkara'daki arkeolojik alanın başkanı Sabri Farag, "Ölüm ve bereket tanrısı Osiris'in heykeli dar bir boşluğa bilinçli olarak bırakılmış gibiydi. Belki de bir rahip tarafından gizlenmişti." dedi.

Heykel restorasyona alındıktan sonra müzede sergilenecek.