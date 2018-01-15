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Mısır'da bulunan taş 'bilinenden daha da uzaylı'

2013 yılında bulunan ve dünya dışından geldiği saptanan taşların, güneş sisteminde bulunan herhangi bir maddeye benzemediği ortaya çıktı.

DHA | 15.01.2018 - 17:19..
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Bilim insanları, 2013 yılında Mısır'da bulunan taşın, iki yıl süren incelemeler sonucu dünya dışından geldiğini keşfetmişti. Yapılan yeni araştırmalar, uzaydan gelen taşların "bilinenden daha da uzaylı" olabileceğini ortaya koydu.

GÜNEŞ SİSTEMİNİN DIŞINDAN

Hypatia adı verilen taş parçacıklarının nereden gelmiş olabileceğini keşfetmek amacıyla taşın içindeki mineralleri inceleyen bilim insanları, bulunan maddelerin güneş sisteminde yer almadığını keşfetti.

Mısır'da bulunan taş 'bilinenden daha da uzaylı'

Witwatersrand Üniversitesi Yerbilimleri Okulu Profesörü ve araştırmacı Marco Andreoli, "Hypatia'nın dünya dışından geldiğinin anlaşılması, dünya genelinde bir sansasyon yaratmıştı; ancak, yeni araştırmalar, taş hakkında bilinmeyen daha birçok şey olduğunu gösteriyor." dedi.

"PASTA HAMURUNA BENZİYOR"

Yeni araştırmanın lideri Jan Kramers, kayanın iç yapısının parçalanmış bir meyve pastasına benzetilebileceğini ve meyve parçacıklarına benzeyen maddelerin incelenmesiyle, Hypatia'nın nasıl oluştuğunun ve nereden geldiğinin anlaşılabileceğini söyledi. Kramers, "Hypatia'nın gövdesini, çok kötü karıştırılmış meyveli pasta hamuruna benzetebiliriz." dedi.

DÜNYADA BULUNAN HİÇBİR MADDEYE BENZEMİYOR

Bilim insanları Hypatia'nın gövdesinde bulunan maddelerin dünyada bulunan herhangi bir maddeye benzemediğine dikkat çekiyor.

Kramers, "Hypatia'nın soğuk bir çevrede, muhtemelen Dünya'daki sıvı azotun (-196 Celsius) altındaki sıcaklıklarda oluştuğunu tahmin ediyoruz. Güneş sistemimiz düşünüldüğünde, çoğu göktaşı Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından geliyor. Yeni bulgularımız ışığında şimdiki hedefimiz Hypatia'nın nereden geldiğini öğrenmek." dedi.

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