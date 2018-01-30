Mısır'da dev dinozor fosili bulundu

Mısır'da Sahra Çölü'nde Mansourasaurus shahinae türünde otobur bir dinozor fosili bulundu. Dünyanın en büyük kara hayvanlarından olan titanosauruslar ailesinden olan dinozor fosilinin 10 metre boyunda ve 5.5 ton ağırlığında olduğu tespit edildi.

AFRİKA'NIN DİNOZOR TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Akdeniz ile okyanus kıyıları arasında kalan bölgede yaşayan titanosauruslar bölgede yaşayan sayılı dinozor türlerinden biri. Bu fosil üzerinden yapılacak olan araştırmalar ile bölgedeki dinozorlar tarihine ışık tutulacağı belirtilirken, jeolojik geçmiş de aydınlatılacak.

Yağmur ormanları ve büyük ağaçlarla kaplı arazide şimdi yaşayan zürafalar gibi, zamanında da uzun boyunlu bu hayvanların yaşadığı belirtiliyor.

Bilim adamları kafatası, alt çene, boyun ve sırt omurları, kaburga, omuz ve ön ayak, sırt parçalarının sağlam olarak bulunduğunu belirtti.