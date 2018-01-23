Mısır'da eski Genelkurmay Başkanı gözaltına alındı

Mısır'da demokratik seçimlerle darbeci hükümet imaj değiştirmeye çalışıyor, ancak yönetim ve idari olarak darbenin izleri halen varlığını koruyor. Bunun en önemli örneklerinden biri de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında yaşandı.

İlk turu 26-28 Mart'ta düzenlenecek seçime adaylığını koyan Sami Hafız Anan, ordu tarafından gözaltına alındı.





"ORDUDAN İZİN ALMADAN ADAY OLDU"

2005-2012 arasında genelkurmay başkanlığı yapmış olan Anan, 11 Ocak'ta cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.Ancak Mısır Genelkurmayı'nın resmi sitesinden ve hesaplarından yayımladığı, devlet televizyonunda da okunan bir açıklamayla Anan, ordudaki resmi görevini sona erdirecek adımları atmadan ve genelkurmayın iznini almadan aday olmakla suçlandı.

Askeri görevini sona ermiş göstermek için belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen Aman'ın adaylığının halk ile ordu arasında sürtüşme çıkarmayı amaçladığı ve doğrudan silahlı kuvvetlere yönelik fitne oluşturduğu ileri sürüldü.

MISIR'DA "TARAFSIZ" SEÇİM ORTAMI

Sisi'nin rakibi olan üç kişiden ikisi çekilmek zorunda kalırken, biri de hapse atıldı. Geçen yıl adaylığını açıklayan eski hava kuvvetleri komutanı ve eski başbakan Ahmet Şefik, aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gözaltına alınmasının ardından adaylığını geri çekti.

Eski Devlet Başkanı Envar Sedat'ın yeğeni olan eski milletvekili Muhammed Enver Sedat, Sisi yandaşlarının siyasi lincine maruz kaldığını söyleyip güvenlik gerekçesiyle çekildi.

Mısır'da darbeci imajından kurtulmaya çalışan Sisi yönetimi, uygulamadaki usulsüzlüklerle darbe zihniyetinden hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne seriyor.