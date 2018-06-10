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Mısır'da gerçekleşen patlamada 39 kişi yaralandı

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ilinde bulunan bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 39 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA | 10.06.2018 - 00:13..
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İskenderiye ilinin Burc el-Arab el-Cedide ilçesindeki bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 39 kişi yaralandı.

33 KİŞİ OLAY YERİNDE TEDAVİ EDİLDİ

Yaralılardan 33'ü olay yerinde tedavi edilirken 6'sı ise hastaneye sevk edildi.

Öte yandan İskenderiye İl Sağlık Müdürü Azze el-Ganacili yaptığı basın açıklamasında patlamanın ardından tüm hastanelerde acil durum ilan edildiğini ifade etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre patlama 3 atölyenin kullandığı amonyum gazı depolarında yaşanırken, gaz sızıntısı nedeniyle pek çok işçi boğulma tehlikesi atlattı.

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Mısır'da gerçekleşen patlamada 39 kişi yaralandı

Mısır'da gerçekleşen patlamada 39 kişi yaralandı

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