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Mısır'da Mursi'nin oğlu Abdullah'a tahliye kararı

Mısır'da Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'yi kefaletle serbest bırakma kararı aldı.

AA | 10.10.2018 - 23:22..
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Mısır'da Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'yi kefaletle serbest bırakma kararı aldı.

280 DOLAR KEFALET ÖDEYECEK

Mursi'nin avukatlarından Abdulmunim Abdulmaksud, savcılığın Abdullah'ı 5 bin cüneyh (280 dolar) kefaletle serbest bırakma kararı aldığını belirtti.

Abdullah'ın bu sabah gözaltına alınarak "terör örgütüne üye olmak ve şiddete teşvik etmek" suçlamasıyla Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı'na sevk edildiğini aktaran Abdulmaksud, tahliye kararının nasıl uygulanacağının ve müvekkilinin savcılıktan mı yoksa polis merkezinden mi serbest bırakılacağının henüz netleşmediğini kaydetti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Mısır güvenlik güçleri, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'yi bu sabah gözaltına almıştı.

Mısır resmi makamları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Mursi'nin büyük oğlu Ahmed, Kahire'nin batısında yer alan Şeyh Zayid bölgesindeki evlerine sabah baskın düzenleyen güvenlik güçlerinin küçük kardeşi Abdullah'ı gözaltına aldığını söylemişti.

Abdullah'ın nereye götürüldüğünü bilmediklerini belirten Ahmed Mursi, bilgi edindiklerinde kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etmişti.

Mısır güvenlik güçleri Abdullah Mursi'yi Mart 2014’te "uyuşturucu bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına almış, üç ay sonra hakkında bir yıl hapis cezası verilmiş, Yargıtay da kararı 2015 yılında onamıştı. Abdullah Mursi, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

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