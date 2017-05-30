MİT: FETÖ cezaevlerinde örgütlenmeyi sürdürüyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na gönderdiği raporda, FETÖ’nün darbe girişimi sonrasında nasıl hareket ettiğine ilişkin olarak ‘cezaevinde hiyerarşik örgütlenmeyi sürdürdükleri’, üyelerine, ‘başka dini cemaatlere girerek kamufle olmaları’ ve ‘yurt dışına kaçmaları’ gibi talimatlar verdikleri tespitlerini sıraladı.

İŞBİRLİĞİ ARAYIŞI

Milliyet gazetesinin haberine göre raporda, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında kırılma noktasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların sokağa çıkması olduğu belirtildi. Raporda, FETÖ’nün devleti ele geçirme amacının yanı sıra ‘casusluk örgütü’ olma özelliği taşıdığı da kaydedildi.

Raporda, 15 Temmuz sonrası FETÖ’nün izlediği stratejiye ilişkin yapılan değerlendirmelerden bazıları şöyle:

Devlet kurumlarında çalışan ve açığa çıkmamış örgüt mensuplarını korumak amacıyla bu kişilerin FETÖ/PDY karşıtı tutum sergilemeleri ve darbe karşıtı ifadeler kullanmaları yönünde uyarılarda bulunmaktadır. Diğer terör örgütleriyle işbirliği arayışlarını artırmaktadır.

Örgüt okullarında görev yapan öğretmen ve sorumlu düzeydeki şahısların, okulların kapatılması akabinde, örgütsel bağlılığın/ilişkilerin devam etmesi açısından eski öğrenciler ve aileleri ile irtibatlarını devam ettirmelerini sağlamaktadır.

"KAÇMAYA TEŞVİK"

Yakalanma ihtimali bulunan örgüt mensupları yurt dışına kaçmaya teşvik etmektedir. Sosyal medyadan toplumsal huzursuzluk meydana getirmeye matuf paylaşımlarda bulunmakta ve profesyonel bir psikolojik harekât çalışması yürütmektedir.