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MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'nün Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasını çökerten bir operasyon düzenleyerek örgütün 3 elebaşını Türkiye'ye getirdi.

AA | 10.04.2018 - 10:53..
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MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün Gabon yapılanması içindeki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in operasyonuyla ele geçirildi.

SORGUYA ALINDILAR

Gabon'un başkenti Librevil'den özel uçakla getirildikleri Türkiye'de adli makamlara teslim edilen elebaşların sorgusu sürüyor.

FETÖ/PDY mensuplarının üzerinde örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 91 bin 711 TL) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları bulundu.

OSMAN ÖZPINAR

Edinilen bilgiye göre, Özpınar hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ve Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kayıtları bulunuyor.

Gabon'un başkenti Librevil'deki "Uluslararası Türk Gabon Okulu" müdürü olarak görev yapan Özpınar, Mayıs 2017 itibarıyla Kenya çapında faaliyet gösteren "Işık Akademileri" (Light Academy) adlı örgüt yapılarının eğitim koordinatörü ve genel direktörü pozisyonundaydı. Özpınar'ın FETÖ/PDY'nin Bylock haberleşme uygulamasını kullandığı da tespit edilmişti.

MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

ADNAN DEMİRÖNAL

Yakalanan elebaşlardan Demirönal hakkında da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği mahkemesinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla aldığı tutuklama ve yakalama kaydı bulunuyor.

Demirönal, FETÖ/PDY'nin Gabon yapılanmasına ait Işık Okulları'nda (eski adı Ecole Privée International Turco-Gabon) müdür olarak görev yapıyordu. Akbaş hakkında ise Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ile Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kaydı var.

MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

İBRAHİM AKBAŞ

ByLock kullanıcısı Akbaş, Gabon’da "Işık Okulları'nın genel müdürlüğü"nü yaparken, örgütün Avrupa’dan Afrika'ya yaptığı para transferi faaliyetini yönetiyordu. Gabon'daki üst düzey isimlerin 23 Mart'ta Gabon güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

MİT, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde örgütün yurt dışı yapılanmasını çökertmek amacıyla onlarca ülkede operasyon düzenleyerek çok sayıda elebaşını Türkiye'ye getirmiş ve adli makamlara teslim etmişti.

MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

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