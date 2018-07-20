MIT'den devrim gibi icat: İçsesi kelimelere döken kulaklık

Dünyanın önde gelen teknoloji enstitülerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology devrim gibi bir buluş geliştirdi. Ddünyanın en büyük araştırma enstitülerinden birisi olan MIT, yoğun çalışmalar sayesinde geliştirilen yeni kulaklığı AlterEgo’yu hayatımıza kazandırdı.

Kulaklığın görevi ise yalnıza ses vermek veya müzik dinletmek değil: Beynimizdeki sinyalleri algılayarak aklımızı okumak, düşündüğümüz kelimeleri seslendirimek...

İÇSESLERİ SESLENDİRİYOR