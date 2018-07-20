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MIT'den devrim gibi icat: İçsesi kelimelere döken kulaklık

ABD’de bulunan ve dünyanın en büyük araştırma enstitülerinden birisi olan MIT, içsesleri yazıya döken bir kulaklık geliştirdi.

Haber Merkezi | 20.07.2018 - 15:08..
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MIT'den devrim gibi icat: İçsesi kelimelere döken kulaklık

Dünyanın önde gelen teknoloji enstitülerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology devrim gibi bir buluş geliştirdi. Ddünyanın en büyük araştırma enstitülerinden birisi olan MIT, yoğun çalışmalar sayesinde geliştirilen yeni kulaklığı AlterEgo’yu hayatımıza kazandırdı.

Kulaklığın görevi ise yalnıza ses vermek veya müzik dinletmek değil: Beynimizdeki sinyalleri algılayarak aklımızı okumak, düşündüğümüz kelimeleri seslendirimek...

MIT'den devrim gibi icat: İçsesi kelimelere döken kulaklık

İÇSESLERİ SESLENDİRİYOR

AlterEgo ismindeki bu kulaklık, insanın başına ve çenesine doğru uzantılarıyla sıradan bir kulaklıktan çok farklı işlevi olan bir cihaz gibi duruyor. Kulaklık üzerinizdeyken yapmanız gereken tek şey düşünmek. Onunla konuşmanıza bile gerek duymadan kuracağınız bu iletişimde AlterEgo içsesleri kelimeye döküyor.

Örneğin bir sokakta yürürken nerede olduğunuzu düşünürseniz, bu sinyaller kulaklık tarafından okunup sorunuz yanıtlanmış oluyor.

İçsesi kelimelere döken kulaklık VİDEO

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