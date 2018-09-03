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Mizah dergisi sahibi Çağın Türker kavgada öldü

İstanbul'da mizah dergisi sahibi Çağın Türker Karaköy'de tartıştığı kişilerin yumruklu saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

DHA | 03.09.2018 - 21:56..
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Karaköy'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda Çağın Türker, akşam yemeği için gittiği restoranda, başka bir masada oturanlarla tartıştı.

YERE DÜŞÜP BAŞINI ÇARPTI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre sözlü başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çağın Türker dışarı çıkmasının ardından onu takip eden şüphelilerle metro durağı önünde bir kez daha karşılaştı. Burada yumruklanan Çağın Türker'in yere düşerken başını merdivenlere çarptığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şüpheliler ise olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Çağın Türker hayatını kaybederken, polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olayın meydana geldiği yerde güvenlik kamerası bulunmadığı tespit edilirken, başka bir güvenlik kamerasında şüphelilerin kaçarken görüntülerine ulaştı. Bu görüntüler ve yapılan çalışmalar sonucu polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan 4 kişinin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. 

Mizah dergisi sahibi Çağın Türker kavgada öldü

Mizah dergisi sahibi Çağın Türker kavgada öldü



Mizah dergisi sahibi Çağın Türker kavgada öldü




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