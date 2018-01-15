Mizah kültür dergisi 'Tezgâh' yayın hayatına başladı

Türkiye’nin önde gelen mizah yazarlarını okurlarla buluşturan, kültür sanat ve edebiyat içerikleriyle de okurlarına eğlenceli bir okuma deneyimi vaat eden Tezgâh Dergi’nin ilk sayısı çıktı.

Ünlü dizisi Sıdıka’nın yazarı Atilla Atalay, Hababam Sınıfı ve Bizimkiler gibi kült yapımların senaristi Umur Bugay, usta edebiyatçılar Sunay Akın ve Sezgin Kaymaz’ın yazar kadrosunda yer aldığı dergide İşler Güçler dizisinin baş rol oyuncularından Sadi Celil Cengiz’in yazdığı “Gerilim Filmleri” çizgi hikâye şeklinde hayat buluyor.

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ise anılarını anlattığı köşeyle okurlarla buluşurken İngiliz felsefeci Alain de Botton “Mutsuz Bir Genç Olmanın Önemi” adlı yazısıyla dergide yer alıyor.

PABLO ESCOBAR'LI KAPAK

Derginin ilk sayısında seçilen kapak dosyası ise bir hayli farklı. Ocak sayısında Pablo Escobar’ı kapağına taşıyan dergi, ünlü dizi Narcos’ta anlatılmayan birçok bilgiyi Escobar’ın oğlu Juan Pablo Escobar’ın anlatımıyla okurlarına sunuyor. Ayrıca kapak konusu olan “Kötülüğün Cazibesi” hakkında analizler de dergide yer alıyor.

Ergül Tosun

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