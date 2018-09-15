Modern eğitimin adı: Selçuklu Medreseleri

Konya başta olmak üzere çok sayıda kentte 1925'e kadar faaliyetini sürdüren 9 asırlık Anadolu Selçuklu medreseleri; eğitim olanakları, burs, barınma ve öğrenci seçme metoduyla modern öğretime ilham veriyor.

DEVLET ADAMLARI YETİŞTİRDİ

Bugünkü yüksek öğretimin yapıldığı yer anlamına gelen medreseler İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in evinin bir bölümünü eğitim için yaptırdığı, "Suffa" adı verilen mekana dayandırılıyor. İslam geleneğinde önemli yere sahip eğitim ve öğretim yeri medreseler, Selçuklu döneminde çok sayıda ilim ve devlet adamının yetişmesini sağladı.

AYDINLANMAYA BÜYÜK KATKISI OLDU

Vakıf kültürüyle hizmet veren bu medreselerde, tarih boyunca fıkıh, hadis, fen, astronomi, matematik, geometri ve kozmografya gibi çeşitli ilimler öğretildi.

Eğitime ve Anadolu'nun aydınlanmasına büyük katkısının yanında, mimari özelliği ile de dikkati çeken bu medreselerden ayakta kalan bazılarının taç kapıları, çini süslemeleri, geometrik desenli ahşap ve taş işlemeleri Türk-İslam sanatının önemli eserleri olarak gösteriliyor.

UNESCO LİSTESİNDE

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yar alan "Anadolu Selçuklu Medreseleri" başta Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum olmak üzere Türkiye'nin bir çok kentinde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

SELÇUKLULAR ÖĞRENCİLERE BURS VERİYORDU

Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı,"Eğitim vakıf kültürüyle yapılıyor. Bugün de modern dünyada vakıf sistemiyle işliyor. Selçuklu bunu bin yıl önce kurmuş ve sistemi oturtmuş. Vakfın gelirleriyle harcamalar yapılıyor. Önce mekanın teşekkülü tesis ediliyor. Barınan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve ders veren hocaların maaşlarının ödenmesi gibi giderler karşılanıyor. Bunları vakfiyelerden anlıyoruz. Altun Apa Medresesinin vakfiyesinde, bir hocanın elde edebileceği kazanç, öğrencinin alacağı burs miktarı belirlenmiş. Aydınlatma ve ısınmada yakılacak yıllık gider hesaplanarak vakfiyesine konulmuş. Bu yüksek öğretim sisteminin de temelidir. Vakıf üniversiteleri de bu mantık üzerine hayatını sürdürüyor." dedi.



