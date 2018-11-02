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Moğollar grubunun kurucusu Aziz Azmet hayatını kaybetti

Moğollar grubunu kuran 71 yaşındaki Aziz Azmet'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 12:10..
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1967 yılında müzisyen arkadaşı Murat Ses ile birlikte "Moğollar" grubunu kuran usta müzisyen Aziz Azmet, hayatını kaybetti.

Moğollar grubunun kurucusu Aziz Azmet hayatını kaybetti

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

71 yaşında hayata gözlerini yuman Azmet'in ölüm haberi, kurucusu olduğu "Moğollar"ın Instagram sayfasından duyuruldu.

Yapılan açıklamada; "Moğollar’ın kurucularından, sevgili dostumuz Aziz Azmet’i bu sabah kaybettik. Çok üzgünüz. Huzur içinde uyusun." denildi.

Moğollar grubunun kurucusu Aziz Azmet hayatını kaybetti

AZİZ AZMET KİMDİR?

1 Ocak 1947 yılında doğan Aziz Azmet, müzik hayatına ilk olarak Meteorlar grubu ile başlamıştır. Azmet bu grupta bas gitarla beraber vokal de yapmaktadır. Grupla beraber cover parçalar üstünde çalışan Azmet'in 64'te kaydedilip 66'da piyasaya sürülen iki plağı vardır.

1967 yılında müzik hayatına devam eden Mesut Aytunca'nın Silüetler grubuna gitarist ve vokalist olarak girmiştir. Grupla aynı adı taşıyan uzun çalarda grubun yaptığı İngilizce cover'ları Aziz Azmet söylüyordu. Burada daha sonra Moğollarda beraber çalışacağı Murat Ses ile beraber müzik yapmıştır.

Moğollar grubunun kurucusu Aziz Azmet hayatını kaybetti

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