Moğollar grubunun kurucusu Aziz Azmet hayatını kaybetti

1967 yılında müzisyen arkadaşı Murat Ses ile birlikte "Moğollar" grubunu kuran usta müzisyen Aziz Azmet, hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

71 yaşında hayata gözlerini yuman Azmet'in ölüm haberi, kurucusu olduğu "Moğollar"ın Instagram sayfasından duyuruldu.

Yapılan açıklamada; "Moğollar’ın kurucularından, sevgili dostumuz Aziz Azmet’i bu sabah kaybettik. Çok üzgünüz. Huzur içinde uyusun." denildi.

AZİZ AZMET KİMDİR?

1 Ocak 1947 yılında doğan Aziz Azmet, müzik hayatına ilk olarak Meteorlar grubu ile başlamıştır. Azmet bu grupta bas gitarla beraber vokal de yapmaktadır. Grupla beraber cover parçalar üstünde çalışan Azmet'in 64'te kaydedilip 66'da piyasaya sürülen iki plağı vardır.