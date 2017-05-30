Moldova'da 5 Rus diplomat için sınır dışı kararı

Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı Sözcüsü Ana Samson, ülkedeki 5 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu. Samson, sınır dışı edilecek diplomatların adlarını ve kararın gerekçesini açıklamadı.

ÜLKEYİ TERK ETMELERİ İÇİN 72 SAATLERİ VAR

Moldova'nın Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Igor Dodon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararı "Stratejik partnerimiz Rusya'ya karşı alınan iğrenç bir tavır" olarak nitelendirdi. Dodon, hakkında sınır dışı kararı verilen diplomatların ülkeyi terk etmek için 72 saatleri olduğunu ifade etti.

Moldova hükümeti, mart ayında, Rus istihbarat ajanlarını, son zamanlarda Rusya'yı ziyaret eden Moldovalı milletvekillerini, istihbarat yetkililerini ve Avrupa yanlısı siyasetçileri tehdit etmekle suçlamıştı.