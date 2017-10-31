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Molok nedir

Molok, vücudu dikenlerle kaplı olan zararsız bir çöl sürüngenidir.

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Sürüngen sınıfına dahil olan boyu 15 santimetreye kadar ulaşabilen ilginç görünümlü moloklar,  halk arasında “Dikenli Molok” olarak da bilinir.

Vücudu dikenlerle kaplı olan bu tür insanlar için oldukça zararsız ve savunması bir canlıdır.

Molok nedir

VÜCUDU DİKENLERLE KAPLI BİR ÇÖL HAYVANI

Bir çöl hayvanı olan moloklar, kafasının iki yanında bir boynuzu andıran ve vücudundaki diğer dikenlere oranla daha büyük olan iki adet dikene sahiptir.

Molok nedir

DİKENLERİ SAYESİNDE SU ARAMA SORUNU YAŞAMAZ

Bu dikenli minik canlı, yaşamak için çöle oldukça uyum sağlamıştır. Sabah erken saatlerde oluşan çiğ damları, dikenlerinden ağzına doğru kayar ve bu şekilde de su arama zahmetinden kurtulmuş olur.

Molok nedir

Bunun dışında yapılan araştırmalar, molokların topraktaki suyu ayakları yardımıyla emebildiğini de göstermiştir. Almanya Aachen Üniversitesi’nden Philipp Comanns, “Dikenli molok derisiyle suyu toplayıp ileten en büyüleyici türlerden biridir” diyor.

KENDİLERİNİ KUMA GÖMEREK SICAKTAN KORUNURLAR

Moloklar sıcaktan korunmak için kendilerini kuma gömebilirler.

Molok nedir

RENK DEĞİŞTİREBİLİR

Çoğunlukla karıncalarla beslenen bu canlı, duruma göre tıpkı bir bukalemun gibi renk değiştirebilir.

Molok nedir

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