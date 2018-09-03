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Momorandum nedir

Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısına momorandum denir.

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Ülkeler arası siyasetin önemli unsurlarından biri olan momorandum, hiç bir ülkenin karşılaşmak istemediği bir durumdur.  Bir devletin başka bir devlete politik
sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısına momorandum denir. Momorandum'da genelde iki ülkeden biri, bir diğerine gözdağı veya yaptırımda bulunmak maksadıyla bu yazıyı yollar. Bu yazılar genelde olumsuz temaları içerse de yapıcı ilişkiler için de momorandum'un uygulandığı olmaktadır.

Memorandum kelimesi günümüzde çok sık kullanılan bir kelime olmasa da ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişte İran ve Rusya hakkında yaptığı açıklamalrda geçmektedir.


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