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’Mona Lisa’ Mersin’deki konutların duvarını süslüyor

Mersin’de, Toroslar Belediyesi tarafından dış cephesi eskiyen toplu konut binaları için yeni bir proje geliştirildi.

İHA | 19.03.2018 - 17:03..
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Toroslar Belediyesinin, Akbelen Bulvarı üzerindeki dış cephesi eskiyen toplu konut binalarında başlattığı ‘bulvar, cadde ve sokaklarda cephe düzenlemesi’ projesi kapsamında, bu kez de Leonardo Da Vinci’nin ünlü eseri ‘Mona Lisa’ portresinin reprodüksiyonu yapıldı.

’Mona Lisa’ Mersin’deki konutların duvarını süslüyor

TOPLUMUN BÜYÜK KESİMİ İLGİ GÖSTERİYOR

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’nın hayalini kurduğu, ressam Nazife Bilgin Hazar’ın elinde hayat bulan proje kapsamında yer alan eserler, topulumun büyük kesimi tarafından büyük ilgi görüyor.

Vincent Van Gogh, Osman Hamdi Bey, Pablo Picasso, Neşet Günal ve Salvador Dali gibi dünyaca ünlü ressamların eserlerinin reprodüksiyonlarıyla bambaşka bir görünüm kazanan Akbelen Bulvarı’ndaki toplu konut binasında yeniden resmedilen ‘Mona Lisa’ portresi ise şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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