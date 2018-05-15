Moody's Türkiye için 'biraz endişeli'

24 HAZİRAN YAKLAŞTIKÇA SALDIRIYORLAR

Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk kez olarak sistem değişikliğine gitti ve 24 Haziran'dan itibaren Cumhurbaşkanı hükümetin de başı olarak ülkeyi yönetecek.

15 Temmuz gibi, yerli tetikçileriyle askeri bir darbeye kalkışan bir takım spekülatörler, istediklerini alamayınca ekonomik darbe aramanın peşine düştü. 24 Haziran seçimleri yaklaştıkça Dolar ve Euro baskısıyla Türk ekonomisini ipotek altına almaya çalışanlar kredi kuruluşları aracılığıyla da baskıyı artırmaya çalışıyor.

DOLAR/EURO ARTIYOR

Son tahlilde yapılan ekonomik operasyonlar Dolar'ı 4,44 seviyelerine yükseltirken Euro da 5,26'yı gördü.

Avrupa ülkeleri kredi notlarından sorumlu Moody's yetkilisi Dietmar Hornung, düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'ye dair "Durumu izliyoruz, ülkenin (siyasi ve jeopolitik açıdan) hangi yolda gideceğini göreceğiz." yorumunu yaptı.

"RUSYA GİBİ KENDİ YOLUNU ÇİZEMEDİ"

Yurt dışından sağladığı finansmana olan bağımlılığı nedeniyle Türkiye'nin de Rusya gibi kendi yolunu çizemediğini belirten Hornung, "Biraz endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

KREDİ NOTUNU DÜŞÜRMÜŞTÜ

Moody's mart ayında Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indirerek Ba2'ye düşürmüş, not görünümünü ise negatiften durağana çevirmişti.

Kredi derecelendirmesi niteliği taşımayan araştırma raporunda, "Türk bankalarının faaliyet gösterdiği çerçeve aralarında ekonomik büyümede yavaşlama, etkin olmayan para politikası, TL'nin değer kaybı ve yüksek işsizliğin de bulunduğu bir dizi unsur nedeniyle zorlayıcı olmayı sürdürecek." denildi.